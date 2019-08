El president d'Hondures, vinculat amb el narcotràfic per la Fiscalia dels EUA

Un extens document de la Fiscalia federal per al districte sud de Nova York presentat al tribunal com a part del cas en contra de Juan Antonio Hernández, germà del president d'Hondures Juan Orlando Hernández, vincula el mandatari amb una conspiració en la qual s'al·lega que va usar diners del narcotràfic per arribar al poder.

La Fiscalia no identifica el mandatari pel seu nom ni ha presentat acusacions en contra seu. En el document es refereixen al germà de l'acusat com a CC-4 (Juan Orlando Hernández) i assenyalen que va ser «elegit President d'Hondures a finals de 2013». S'assegura a més que es van destinar 1,5 milions de dòlars per suborns en suport a la seva campanya i que es van comprar regals i favors a polítics locals a canvi de protecció.

Hernández va assegurar que «és fals» que estigui implicat en una conspiració per usar diners del narcotràfic per mantenir-se al poder. «El que està passant és una venjança que busquen els narcotraficants contra l'únic president que ha fet el que havia de fer, i és lògic esperar la reacció d'aquests criminals per evitar que seguim amb la nostra lluita», va afegir.