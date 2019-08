Detenen un home per abusar de les seves tres filles menors a València

Agents de la Guàrdia Civil van detenir un home a la província de València com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a tres menors d'edat. També va ser arrestada la mare de les tres víctimes, segons van informar fonts properes a la investigació. El detingut és el pare biològic d'una de les menors, de vuit anys, i padrastre de les altres dues nenes, mentre que la mare va ser arrestada per suposadament consentir els abusos que estava portant a terme la seva parella. Concretament, els agents del grup de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Llíria van arrestar dimarts passat aquest home de 37 anys i la seva parella, de 40. Pel que sembla, un dia abans es va produir una presumpta agressió sexual a una de les menors i els investigadors van determinar que la mateixa no es tractava d'un fet puntual, sinó que suposadament l'home portava anys abusant i agredint sexualment les nenes, segons va explicar el diari Levante.

El Jutjat d'Instrucció número 6 d'aquesta localitat valenciana va acordar l'ingrés a la presó provisional de l'home arrestat, mentre que la dona es troba en llibertat amb càrrecs, tot i que no podrà acostar-se a les tres nenes fins que conclogui la investigació d'aquests fets.