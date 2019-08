Troben dues dones mortes sense signes de violència en un pis de Bilbao

Efectius de bombers van trobar dues dones mortes, una de 80 anys i la seva neboda de 60, que tenia cura de la seva tia, en un pis de Bilbao. A l'espera de practicar-los l'autòpsia, cap dels cossos presentava signes de violència. Veïns d'un immoble del barri antic de la capital biscaïna van alertar els serveis d'emergència que sortia una forta olor del domicili en el qual residien les dones. A més, apuntaven que feia dies que no les veien. Els bombers van trobar els cadàvers, que van ser portats a l'Institut Anatòmic Forense per practicar-los l'autòpsia i determinar les causes de la mort.