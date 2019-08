El fiscal dels EUA parla d'«irregularitats» a la presó on va morir el magnat Epstein

L'aparent suïcidi del magnat Jeffrey Epstein al penal de Nova York on esperava un judici per tràfic sexual de menors ha generat preguntes sobre les circumstàncies del seu empresonament, que les autoritats intenten aclarir mentre els seus denunciants continuen buscant justícia.

El fiscal general i titular del Departament de Justícia dels EUA, William Barr, va assenyalar aquest dilluns en una roda de premsa a Nova Orleans que el Govern «ha sabut de serioses irregularitats» al Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, «que són profundament preocupants i demanen una exhaustiva investigació».

Barr va destacar que el procés en el qual estava imputat l'empresari mort seguirà «contra qualsevol que fos còmplice d'Epstein. Cap dels que van conspirar amb ell hauria d'estar tranquil, les víctimes mereixen justícia i la tindran», va sentenciar.

Els guàrdies de seguretat de l'MCC estaven fent la seva ronda matutina dissabte quan van trobar Epstein, de 66 anys, penjat a la seva cel·la cap a les 06.30 hora local (11.30 GMT), segons va indicar el Departament de Presons dels EUA

Després de la certificació de la seva mort en un hospital, Barr es va declarar «horroritzat» perquè el succés va passar «sota custòdia federal» i ja va avançar que hi havia «preguntes serioses que s'han de contestar».



Dubtes sobre la vigilància

Entre les qüestions que ara aborda una investigació de l'FBI i una altra del Departament de Justícia hi ha la de per què Epstein no estava sotmès al servei de vigilància 24 hores contra suïcidis si el 23 de juliol passat el van trobar inconscient a la seva cel·la compartida, amb marques al coll, en un aparent intent de suïcidar-se.

D'acord amb el Wall Street Journal, que cita fonts properes a l'assumpte, van ser els advocats del magnat, amb els quals s'estava reunint fins a 12 hores diàries a finals de juliol, els qui van sol·licitar que se li retirés aquesta vigilància específica, per passar a un «estatut d'observació especial».

Segons aquest estatut, Epstein havia de rebre visites dels guàrdies cada 30 minuts i comptar amb un company de cel·la, condicions que no es van complir en les hores prèvies a la seva mort. L'Oficina Forense de Nova York no ha volgut determinar-ne la causa un cop realitzada l'autòpsia rutinària, a falta d'informació addicional. El magnat, detingut el 6 de juliol i acusat de crear una xarxa de tràfic sexual per abusar de nenes en les seves mansions de Nova York i Florida, hauria estat jutjat l'any que ve, una dècada després d'afrontar acusacions similars i signar un acord amb la Fiscalia del Sud de Florida per posar fi a aquella investigació.

El fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman, que va impulsar la nova demanda, ha reconegut com de «pertorbador» és el succés, que pot «obstaculitzar» que les víctimes d'Epstein aconsegueixin justícia, però ha reiterat el seu «compromís» amb les «valentes dones joves que ja han fet un pas i les moltes que encara ho han de fer».

«Deixin-me reiterar que seguim compromesos a estar amb vostès i que la nostra investigació de la conducta que s'imputa a l'acusació -que inclou un càrrec per conspiració- segueix en marxa», va afegir Berman, fent referència a les potencials ramificacions del cas davant l'absència l'acusat principal.