Detingut el xicot de la companya de pis de la jove assassinada a Meco

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat d'Azuqueca de Henares, a la província de Guadalajara, una persona relacionada amb el crim de la jove de 25 anys trobada a principis d'any al municipi madrileny de Meco amb una desena de punyalades, segons van indicar fonts de l'Institut Armat.

Es tractaria del xicot de la millor amiga de Miriam, segons van informar ahir diversos mitjans madrilenys.

La detenció, segons les mateixes fonts, es va produir dimarts i les actuacions s'han declarat secretes. Ara, la investigació tractarà de determinar el paper d'aquesta persona en l'homicidi de la jove.

A principis d'any es va localitzar el cadàver de la jove, veïna de la localitat de Villanueva de la Torre, al municipi de Meco i des de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil es va obrir una investigació.



Cap denúncia prèvia

Fonts de la Guàrdia Civil van apuntar llavors que la jove, de nacionalitat espanyola, no estava relacionada amb denúncies de violència de gènere ni tampoc figurava com a desapareguda.

El cos de la víctima presentava nombroses ferides d'arma blanca. La jove es trobava passejant els seus gossos quan va ser agredida.

Els investigadors sospiten que l'autor del crim era conegut de la víctima atès que els gossos, que es trobaven al costat del seu cadàver quan va ser vist per uns vianants, no haurien atacat per defensar-la.

Cal destacar també que la víctima no havia presentat cap denúncia de maltractaments ni els seus familiars tampoc havien alertat de la seva desaparició.