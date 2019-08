Israel veta l'entrada de dos congressistes demòcrates dels EUA a Cisjordània

El Govern israelià va decidir ahir no permetre l'entrada al país a les congressistes demòcrates Ilhan Omar i Rashida Tlaib pel seu suport al Moviment Boicot, Desinversions i Sancions (BDS, per les sigles en anglès) contra aquest país. La confirmació de la mesura la va anunciar la viceministra d'Exteriors, Tzipi Hotovely, després que la premsa ja hagués anticipat que el Govern de Benjamin Netanyahu s'inclinava per aquesta opció. L'arribada de les dues congressistes estava prevista per a avui. «Israel ha pres una decisió: no permetrem a les congressistes entrar al país», va declarar la viceministra a la cadena de televisió Kan. «No permetrem que aquells que neguen el nostre dret a existir en aquest món entrin a Israel», va recalcar, defensant que es tracta d'«una decisió molt justificada».



A instàncies de Trump

La decisió oficial d'Israel es va conèixer tot just minuts després que el president nord-americà, Donald Trump, hagués reclamat al seu aliat que no permetés que les dues congressistes, dos ferms detractores del mandatari, entressin al seu país. «Israel demostraria una gran debilitat si permetés la visita a les representants Omar i Tlaib», va sostenir el president al seu Twitter. Segons Trump, totes dues «odien a Israel i a tots els jueus».