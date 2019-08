L'Open Arms sol·licita un desembarcament urgent

L'ONG espanyola Open Arms ha lamentat avui que els 134 migrants que queden a bord de l'embarcació, en aigües italianes davant les costes de Lampedusa, estan molt nerviosos i resulta difícil mantenir la situació sota control, pel que ha demanat una solució amb urgència.





La situación a bordo es insostenible.

Amenazas de suicido. Conatos de violencia. Todas las personas están física y psicológicamente rotas. Al límite.

Necesitan ser evacuadas de forma inmediata. #PuertoSeguroYA pic.twitter.com/j47kXyXNy3 — Open Arms (@openarms_fund) August 16, 2019

Día 15.

Vivimos a bordo una agonía insoportable.

6 evacuaciones de emergencia en estas 2 semanas de calvario.

Tierra a la vista y ninguna solución. Los derechos de 134 personas son vulnerados cada minuto que pasa.

Si la política europea incapaz de poner límites, ¿qué nos queda? pic.twitter.com/bnQ3By23jV — Open Arms (@openarms_fund) August 16, 2019

La portaveu de l'ONG espanyola Open Arms a Itàlia,ha explicat a Efe que "la situació és molt crítica" i ha recordat que en les últimes hores han estat evacuats d'urgència tretze persones, almenys cinc d'ells per causes psicològiques.Les persones que encara estan dins veuen com hi ha hagut altres que han estat evacuats i ells no, i això genera molta agitació. A més, tenen por que no siguin acollits i siguin deportats a Líbia" , ha comentat.ha subratllat que porten quinze dies esperant una solució i que se senten "aïllats i això no és tolerable".Per això ha demanat que les autoritats italianes els permetin desembarcar perquè tots els rescatats puguin rebre assistència mèdica i psicològica.Dels 134 migrants a bord, "espera un port segur des de l'1 d'agost i des el 14 d'agost es troba en aigües italianes, després que la Justícia d'aquest país cancel·lés la prohibició signada pel seu ministre de l'Interior, Matteo Salvini, i li permetés deixar enrere les aigües internacionals.El líder ultradretà, però, no autoritza el desembarcament de les persones i aquestes segueixen bloquejades a prop deEl primer ministre italià,, va anunciar diumenge que elsli han transmès la seva disponibilitat per acollir una part dels immigrants rescatats per l'Open Arms.Des d'Espanya, fonts del Govern van confirmar la seva disposició a participar en un "repartiment equilibrat" d'aquestes persones, i van afegir que l'Executiu treballa amb la Comissió Europea i altres països membres de la Unió Europea per aconseguir una solució comuna, "europea, ordenada i solidària ".