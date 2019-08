La Fiscalia italiana obre una investigació per segrest a bord de l'«Open Arms»

La Fiscalia de la ciutat italiana d'Agrigent va anunciar l'obertura d'una investigació per segrest de persones a bord de l' Open Arms, que es troba davant de les costes de Lampedusa esperant poder arribar a terra. Segons les informacions del diari Il Corriere della Sera, la perquisició ha estat oberta arran de dues demandes, una d'elles presentada per l'organització no governamental Proactiva Open Arms. Durant la jornada, l'ONG va instar la Fiscalia a fer complir la resolució judicial d'un tribunal italià que va tombar el decret que impedia a l' Open Arms entrar a aigües italianes.

En un vídeo, el fundador de l'ONG, Òscar Camps, va advertir que desobeir una resolució judicial «és estar cometent un delicte, com la prevaricació». «Hem instat la Fiscalia a actuar i fer complir aquesta ordre judicial» davant la situació de desemparament i desatenció de l'embarcació, que es troba davant la costa de Lampedusa amb 134 migrants a bord.

Camps va assenyalar que la situació al vaixell és «crítica» i que l'equip de psicòlegs ha alertat que és necessària una evacuació global, el que «va en la línia» de la resolució judicial dictada per un tribunal italià que considera que els migrants estan en situació de necessitat extrema.

«Amenaces de suïcidi. Conats de violència. Totes les persones estan físicament i psicològica trencades. Al límit. Necessiten ser evacuades de manera immediata», va assegurar l'organització catalana a les xarxes socials. Open Arms va denunciar a les xarxes socials que «les condicions psicofísiques d'adults i menors són crítiques i la seva seguretat és molt preocupant», tal com va poder constatar un psicòleg de l'ONG italiana Emergency, que va pujar a bord. Va er Alessandro DiBenedetto, que va poder comprovar que a bord hi ha 28 menors, d'entre 16 i 17 anys, procedents d'Eritrea, Sudan, Nigèria, Txad, Egipte, Gàmbia i Mali, va explicar en un informe.

El ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, va insistir en la negativa a permetre el desembarcament dels migrants i refugiats a bord de l' Open Arms. «Reobertura de ports? No en el meu nom!», va proclamar el líder de la Lliga a Twitter.

Per la seva banda, el president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, va demanar al Govern italià que comprengui la «gravetat» i la «urgència humanitària» que existeix i, en conseqüència, permeti el desembarcament al seu territori dels migrants que encara es troben al vaixell.

La Fiscalia podria intervenir si entén que la situació amenaça de complicar-se o percep que es comet un delicte en no aplicar la resolució judicial que va autoritzar l'entrada de l' Open Arms a aigües italianes, segons La Repubblica.

En tot cas, el Centre Nacional de Coordinació de Socors Marítim, órgan que depèn del Ministeri italià de Transport, va donar l'autorització a les autoritats del port de Lampedusa per permetre l'entrada de l' Open Arms. Tot i això, la decisió per desembarcar depèn del Ministeri d'Interior.

El Govern espanyol va retreure s Salvini la seva «lamentable» actitud amb l' Open Arms en seguir impedint que desembarqui a l'illa de Lampedusa i va defensar que Espanya ha fet el que correspon davant la negativa d'Itàlia de complir la llei del mar.

Camps va anunciar que va a informar Espanya (concretament el Centre de Coordinació de Salvament Marítim) de la situació de «complet desemparament» en la qual es troba el vaixell. La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va titllar de «molt lamentable» l'actitud de Salvini i va assegurar que «ningú pot donar lliçons de solidaritat ni generositat» al Govern de Pedro Sánchez. «No acceptarem a governs estrangers, ni al PP que facin cap tipus de crítica demagògica amb una cosa tan important com són les vides humanes», va afegir.