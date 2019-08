Moreno qualifica l'elecció de la seva germana per a un càrrec de «transparent»

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va assegurar que l'elecció de la seva germana com a directora d'un conservatori malagueny ha estat «neta i transparent», ja que «s'ha pogut presentar qui ha volgut, de manera lliure i voluntària». Moreno va asenyalar que li «sorprèn» l'«ús que algunes formacions polítiques estan fent d'aquesta situació, sobretot venint del PSOE, que tindria molt a callar del que ha passat els últims 37 anys a Andalusia».

Segons el president andalús, el nou govern vol «que les coses es facin de manera diferent, i per tant cap nom ni cognom condicionarà cap selecció de personal», ja que «això s'ha acabat, i era part dels temps anteriors».

També es va mostrar sorprès pel fet que «els dirigents polítics facin una persecució d'una funcionària pública des de 2004, a la qual la Inspecció Educativa ha seleccionat per a un relleu transitori, per a una substitució de menys d'un any», i que «s'hagi aixecat aquesta polseguera».

«Les coses es faran sempre segons els criteris de capacitat i de lliure concurrència», va insistir Moreno, que va destacar que com a president andalús «respecta» tots els procediments «que s'efectuen per part dels organismes de la Junta i de la Inspecció Educativa, que és l'única competent per fer la selecció de personal». En ser preguntat per la candidata que va obtenir més puntuació, va dir que «si la Inspecció Educativa ha determinat que aquesta persona va cessar de les seves funcions, no tindria sentit que tornés».