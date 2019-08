Assassinada una jove espanyola a la ciutat alemanya de Mannheim

Una espanyola va ser assassinada ahir a la ciutat de Mannheim, al sud-oest d'Alemanya, però encara no es coneixen les circumstàncies dels fets.

Un portaveu del consolat d'Espanya a Stuttgart va confirmar els fets a l'agència EFE: «Sí, n'estem al corrent, però no podem donar cap informació. La policia diu que no podem donar informació fins dilluns, per tant no li puc dir més», va assenyalar.



La troballa del cos

La policia de Mannheim va informar durant la matinada de divendres a dissabte de la troballa del cos sense vida d'una jove la tarda del dissabte a Mannheim i va assenyalar que els indicis apuntaven al fet que es tracta d'un homicidi. La dona va ser trobada a l'apartament del seu ex-xicot, el principal sospitós d'haver comès el crim. La policia espera l'informe de l'autòpsia per conèixer més detalls sobre el crim.