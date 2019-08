El gran incendi de Canàries ja ha obligat a desallotjar més de 9.000 persones

L'incendi de Gran Canària ja ha afectat almenys 6.000 hectàrees, ha provocat el desallotjament de més de 9.000 persones i es manté actiu amb els esforços concentrats a evitar que el foc arribi als nuclis poblats. Les evacuacions van continuar durant tot el dia i a primera hora de la tarda es va desallotjar el barri de Ayacata, al municipi de Tejeda, la conca del qual s'intenta protegir de la propagació del foc. Vint carreteres de l'illa han estat tallades i a l'hora de tancar aquesta edició no estava previst que les persones desallotjades poguessin tornar a les seves cases.

L'incendi té un perímetre de 60 quilòmetres i afecta vuit municipis de l'illa, va assenyalar el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, qui juntament amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va informar de l'evolució del foc . El ministre va assenyalar que les dues properes jornades seran decisives en l'evolució de l'incendi, en l'extinció del qual treballen gairebé un miler de persones i 14 aeronaus en un dels desplegaments més importants que s'han realitzat a les Canàries i a Espanya en un dispositiu contraincendis.

Es preveia que durant la nit baixessin les temperatures i augmentés la humitat ambiental, després d'un cap de setmana d'alerta per intensa calor, el que havia de permetre avançar en el control del foc. Els esforços es concentren sobretot en contenir l'avanç cap als municipis d'Agaete i la Aldea, el front més complicat, així com cap a Tejeda, on el foc es manté actiu tot i els esforços dels bombers, va explicar el cap de servei de la Direcció General de Seguretat del Govern canari, Florencio López.

A la zona d'Agaete i la Aldea, on es troba el Parc Natural de Tamadaba, només es pot actuar per aire, ja que és molt perillós fer-ho per terra, ja que hi ha gran risc que els mitjans terrestres quedin atrapats. Afortunadament, hi ha zones de la pineda de Tamadaba que no han estat afectades i «no s'està fent molt de mal», de manera que el foc avança com si fos una crema controlada, però tot dependrà de com evolucioni el vent, segons López.

Planas va reconèixer que es tracta d'«un moment crític» en la lluita contra «aquest gravíssim incendi», va destacar el suport que l'Estat està oferint a Canàries per a l'extinció del foc i va insistir que la prioritat és evitar la pèrdua de vides humanes.

A les aeronaus que treballen en l'extinció s'unirà avui un avió especialitzat en la coordinació de mitjans aeris, el que permetrà una major seguretat i eficàcia en l'aigua que es llança sobre el foc. També arribarà a Gran Canària un dron d'última generació que permet prendre imatges nocturnes en streaming i conèixer amb exactitud la situació sobre el terreny.