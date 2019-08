Londres vol acabar amb la llibertat de moviments amb la UE el 31 d'octubre

El Govern britànic va anunciar que la llibertat de moviments entre el Regne Unit i la Unió Europea acabarà el proper 31 d'octubre si finalment no hi ha acord per al Brexit. El Ministeri d'Interior, que preveu que es produeixi un nou escàndol relacionat amb deportacions no justificades, havia recomanat a l'Executiu de Boris Johnson permetre l'entrada d'europeus fins al 2021 per tal de tenir temps per preparar el nou sistema d'immigració

Downing Street, per la seva banda, va assegurar que «la llibertat de moviments com l'entenem ara mateix acabarà el 31 d'octubre quan el Regne Unit abandoni la UE». Fins ara, la postura que havia traslladat el govern era la mateixa que havia transmès l'exprimera ministra Theresa May, que s'havia compromès a permetre l'entrada d'europeus fins al 31 de desembre de 2020 com a part del període de transició.

Per altra banda, el ministre d'Energia va rebutjar el nerviosisme que ha generat la publicació d'un informe que assegura que el Regne Unit haurà de fer front a una etapa d'escassetat de combustible, aliments i medicines si abandona la Unió Europea sense un acord. «Crec que hi ha molt d'alarmisme i molta gent està jugant amb la por. Hem d'estar preparats per si no s'arriba a un acord», va afirmar el ministre sobre els documents governamentals que s'han filtrat, que descriuen les possibles mancances a les quals haurà de fer front el Regne Unit en cas que no arribi a un acord. Segons l'informe, el 85% dels camions que creuin entre França i Anglaterra podrien patir retards duaners de diversos dies, quelcom que podria produir una escassetat de béns que podria durar fins a tres mesos.

Paral·lelament, Johnson va instar els líders de França i Alemanya a «cedir» en les seves actuals posicions sobre el Brexit, el que passaria per obrir la porta a renegociar l'acord de retirada que està ara mateix sobre la taula i que ja va ser rebutjat pel Parlament britànic. «Estarem preparats permarxar el 31 d'octubre, amb acord o sense ell», va destacar Johnson.