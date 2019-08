El govern albanès fa demolir el restaurant de l'hostaler que va agredir un turista espanyol

El Govern albanès ha fet demolir aquest dimecres el restaurant albanès Panorama, el propietari de lqual va intentar agredir a l'empresari espanyol Eugenio Galdón i la seva família quan van abandonar el local, farts d'esperar, abans que els servissin el menjar que havien encarregat.

L'incident va tenir un gran ressò a Albània, atès que els turistes espanyols van gravar un vídeo des de l'interior del seu vehicle que mostrava al hostaler del local situat a Porto Palermo, als voltants de la localitat costanera d'Himare, trencant el vidre del davant del cotxe mentre els cridava enfilat al capó del vehicle quan aquest estava en marxa.

Fins al primer ministre albanès, Edi Rama, es va disculpar públicament pel comportament de l'hostaler, que va qualificar de vergonyant per als albanesos, mentre que el seu ministre de Turisme, Blendi Klosi, va visitar als espanyols per interessar-se pel seu estat després de l'incident. Un dia després, el propietari del restaurant, Mihal Kokedhima, va ser detingut.

Segons informa aquest dimecres el diari digital albanès Shqiptarja.com., Kokedhima és cosí de l'empresari d'èxit Koco Kokedhima, exparlamentari del Partit Socialista i fundador del partit polític Solució.

A primera hora del matí d'aquest dimecres, la televisió Report TV informava en directe de la demolició del restaurant Panorama per part d'una excavadora de la Inspecció de Protecció del Territori Nacional. Els treballs s'han prolongat durant dues hores.

En un comunicat, aquest organisme albanès justifica la demolició del local de 2.000 metres quadrats per l'"escàndol" protagonitzat pel seu propietari amb diversos turistes espanyols, unit al fet que l'edifici, "construït en una de les zones costaneres més belles", no comptava amb els permisos corresponents per a l'activitat que desenvolupava, que incloïa també l'ús del local com a hotel.

L'organisme afegeix que prosseguirà la seva activitat de demolició de construccions il·legals al llarg de tota la costa. Després de ser assistits per l'Ambaixada d'Espanya a Albània després de l'incident, Galdón i la seva família havien abandonat el país dilluns passat per prosseguir les seves vacances.