La víctima de la violació múltiple de Bilbao no identifica dos dels detinguts

Dos dels sis investigats per l'agressió sexual a una jove de 18 anys al parc Etxebarria de Bilbao el passat 1 d'agost van participar una roda de reconeixement en la qual la víctima no va poder identificar-los. El Jutjat d'Instrucció número 4 de Bilbao va començar a practicar les rodes de reconeixement a petició de la Fiscalia, que es completaran avui amb altres tres investigats per l'agressió sexual. Els dos acusats que van participar a la roda de reconeixement van ser un dels dos detinguts que són a la presó i un dels quatre investigats que van ser posats en llibertat amb mesures cautelars, que han de comparèixer diàriament al jutjat. El sisè arrestat per l'agressió sexual, que roman a la presó i que no participarà en aquesta roda de reconeixement al jutjat, ja va ser clarament identificat per la víctima davant l'Ertzaintza per un tatuatge d'un mussol molt visible al seu coll.