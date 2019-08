Podem diu per carta als militants que no acceptarà les condicions de Sánchez

Podem ha enviat una carta a les seves bases en la qual els informa de la proposta d'investidura enviada al PSOE i els avisa que no acceptaran les condicions de Pedro Sánchez, és a dir, la posició de «o com jo dic, o eleccions», perquè és «irresponsable i està cridada al fracàs». «El que ni nosaltres ni cap altra formació política pot acceptar és una imposició», explica Podem en la missiva, en la qual destaca que el document presentat aquesta setmana als socialistes és una proposta «honesta» dirigida a reprendre la negociació amb el PSOE i concretar un acord de Govern per a l'Espanya dels propers quatre anys.

A la carta, Podem insta el PSOE a «tornar a la taula de negociació com més aviat millor», però també li demana que respongui a la seva militància, «la mateixa que li va dir amb Rivera no». Per això, demana als socialistes, i en concret a Pedro Sánchez, que «estigui a l'altura del moment polític en què ens trobem».

Per part seva, la ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá, va anunciar que l'Executiu no reprendrà fins al setembre les negociacions amb els partits, als quals va instar a reflexionar sobre «escenaris desitjables» que evitin eleccions. En aquest sentit, Celaá va recordar que «el temps corre per a tothom, no només per al Govern».

«Encara hi ha temps», va assegurar la ministra portaveu en anunciar que la setmana que ve no hi hauria contactes amb líders polítics i sí amb organitzacions i col·lectius de la societat civil per consolidar el «corpus» d'un projecte polític «fort i cohesionat amb una única direcció política».

Celaá va tornar a deixar clar que «no s'observen condicions per a un govern de coalició. Hi ha suficient desconfiança perquè no resulti transitable aquesta opció». La ministra en funcions va insistir que hi ha més opcions que un cogovern i va apostar, igual que va fer Pedro Sánchez el mateix dia de la investidura fallida, per «explorar» altres possibilitats per tenir un govern al setembre.