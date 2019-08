Sánchez presentarà un document amb 300 propostes per negociar la investidura

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ultima un document amb 300 propostes com a base per un acord programàtic que serveixi per a negociar la investidura. Segons fonts socialistes, el secretari general del PSOE presentarà la proposta oberta de "programa comú progressista" el 3 de setembre i inclou mesures d'ocupació i pensions, feminisme i desigualtat social, emergència climàtica o cohesió territorial, entre d'altres. Les mateixes fonts apunten que les propostes es basen en els documents que el PSOE va presentar el 18 de juliol i també les últimes presentades per Unides Podem, el 20 d'agost, a més de les proposades per organitzacions de la societat civil, amb qui Sánchez s'ha reunit.

El document assumeix i fa pròpies la major part de les propostes d'Unides Podem i per les organitzacions i experts de la societat civil. De totes maneres, es tracta d'una proposta oberta a debats i que podria ser ampliada i millorada en les converses que s'han de produir aviat, abans de la segona sessió d'investidura.

El PSOE ha manifestat que vol un govern progressista al més aviat possible i fa una crida perquè "tots els progressistes" deixin enrere "el bloqueig" i obrin pas a un "període d'avanç social, neteja i convivència".