Onze guàrdies civils ferits en un nou assalt massiu a la tanca de Ceuta

Un total de 155 immigrants d'origen subsaharià van aconseguir entrar a Ceuta en el primer assalt massiu que es produeix a la ciutat autònoma en un any, en una acció en què onze guàrdies civils van resultar ferits i vuit persones van ser retornades al Marroc. Un dels assaltants va haver de ser traslladat al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Ceuta, on va ser tractat d'un esquinç de turmell, rebent l'alta hores després.

L'assalt es va produir poc després de les 7 del matí a la zona de Benzú i, encara que en un primer moment es va parlar d'un centenar d'immigrants, finalment la xifra va arribar als 155 després que es procedís al seu recompte en ingressar al centre d'estada Temporal d'immigrants (CETI), el límit d'ocupació del qual es veu novament superat. Fins a ahir es trobava per sota de les seves 512 places, però ara se situarà per sobre de les 620, si bé no es necessitarà de moment instal·lar tendes de campanya de l'exèrcit com en altres ocasions.

Durant l'assalt, onze agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits de diversa consideració, i tots ells van ser portats fins a la clínica Septem, d'on van ser donats d'alta durant el dia. Els onze agents presentaven ferides de caràcter lleu per contusions als braços, cames i mans, encara que un d'ells també va necessitar atenció per una abrasió als ulls, pel que sembla després de rebre a la cara algun tipus de líquid abrasiu.

Les autoritats espanyoles van aconseguir fer baixar de la tanca del perímetre fronterer que separa el Marroc de Ceuta vuit homes que van estar durant més de dues hores enfilats al capdamunt, després del que se'ls va aplicar el protocol de devolució.

Mentre van romandre parapetats a la tanca, tant les autoritats marroquines com les espanyoles van estar atentes i controlant qualsevol tipus de moviment que poguessin realitzar; fins i tot diverses unitats marítimes es trobaven a la zona per tal d'actuar ràpid en el cas que algun pogués caure al mar. Finalment una grua va anar baixant els immigrants de la tanca d'un en un.