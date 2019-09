Conservadors i socialdemòcrates aturen la ultradreta a l'est d'Alemanya

Els conservadors i els socialdemòcrates es van mantenir com a primeres forces a Saxònia i Brandenburg, respectivament, tot i el creixement de la ultradreta reflectit a les eleccions regionals celebrades ahir a aquests dos Länder de l'est d'Alemanya. Segons els sondejos a peu d'urna de la televisió pública ZDF, la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de la cancellera Angela Merkel obtindria a Saxònia un 33,5% del suport -cinc punts menys que el 2014-, mentre que l'extrema dreta d'Alternativa per a Alemanya (AFD) es dispara al 27,5% -davant del 9,7% de llavors-.

Pel que fa a Brandenburg, el Partit Socialdemòcrata (SPD) va aconseguir un 26,5% -amb una caiguda de quatre punts-, mentre que els ultradretans van obtenir un 24,5%.

Alternativa per a Alemanya, formació exclosa com a aliada per la resta dels partits, va doblar així amb escreix els seus resultats a les anteriors regionals als dos Länder, encara que no va aconseguir el seu objectiu de convertir-se en primera força.

Aquests resultats impliquen una nova caiguda de vots per als partits de la coalició de Govern de la cancellera Angela Merkel, que no ha arribat encara a la meitat de l'actual legislatura. A més dels cinc punts que va caure la CDU a Saxònia, el partit de la cancellera va perdre fins a 8 punts a Brandenburg, fins al 15,5%. L'SPD, per la seva banda, es va quedar en vuit punts a Saxònia, quatre menys que el 2014.



Bon resultat dels Verds

Els Verds van pujar a tots dos Länder -al 10% a Brandenburg i al 8% a Saxònia-, el que els converteix en peça clau per a futures coalicions en aquests estats federats, ja que les coalicions actuals no tindrien la majoria necessària.

A Saxònia governa una coalició entre la CDU i l'SPD liderada pel conservador Michael Kreschmer, mentre que a Brandenburg el socialdemòcrata Dietmar Woidke dirigeix una aliança amb L'Esquerra.