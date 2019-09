La Fiscalia veneçolana investigarà Guaidó per «traïció a la pàtria»

El fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, va informar sobre l'obertura formal d'una investigació al cap del Parlament i president encarregat, Juan Guaidó, acusat pel Govern de tenir intenció d'abandonar el reclam sobre El Esequibo, una regió que es disputa amb Guyana des del segle XIX, quelcom que suposaria un delicte de «traïció a la pàtria».

«Hem iniciat una investigació en contra dels ciutadans Juan Guaidó, Vanessa Neumann i Manuel Avendaño per estar presumptament involucrats en una negociació il·legal, a esquenes del país, per desistir de l'històric reclam que té el nostre país sobre el territori El Esequibo», va dir. Saab va indicar que la investigació es va iniciar dijous després de la sol·licitud del governant veneçolà, Nicolás Maduro.

La vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, va presentar un àudio davant els mitjans estatals en el qual, suposadament, Neumann i Avendaño assenyalaven que si l'oposició veneçolana deixava de reclamar El Esequibo, obtindria un major suport del Regne Unit.

Neumann, a qui Rodríguez es va referir com a funcionària del Govern dels Estats, actualment està designada pel Parlament com a enviada especial de Guaidó per al Regne Unit, mentre que Avendaño va ser presentat com «assessor» del líder opositor, qui actualment és reconegut com a president interí per més de 50 països.