El Partit Socialdemòcrata Alemany i la Unió Cristianodemòcrata van reaccionar amb estupefacció després de difondre's que afiliats seus van triar un membre d'una formació neonazi com a representant d'una petita localitat.Stefan Jagsch va aconseguir el passat dijous el vot unànime del Consell Local de Waldsiedlung, part d'un municipi de diversos llogarets amb tot just 2.500 habitants a l'estat de Hesse (oest d'Alemanya), per ser el seu representant.