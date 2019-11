Cinc homes i quatre dones jutjaran el Chicle per l'assassinat de Diana Quer

Cinc homes i quatre dones conformaran el jurat popular del cas pel crim de la jove Diana Quer, un tràmit previ a la vista oral l'inici de la qual està fixat per a avui. El Tribunal Superior de Justícia de Galícia va informar de la constitució d'aquest òrgan judicial, quelcom que va resultar possible malgrat les al·legacions presentades durant la jornada per motius mèdics, d'estudis, coneixement de la família de la víctima i haver estat jurat en anteriors ocasions. La impossibilitat de conformar el mes passat el jurat popular va obligar a endarrerir aquesta vista, que hauria d'haver començat el passat dimarts 29 d'octubre. Superada aquesta fase i segons el calendari previst, en el primer dia de judici declararan tant l'únic acusat de l'assassinat, José Enrique Abuín Gey, el Chicle, com els pares de la víctima, Juan Carlos Quer i Diana López-Pinel, els últims en qualitat de testimonis.