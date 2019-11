Els detalls del pacte de govern de coalició

El preacord assolit entre els líders de PSOE, Pedro Sánchez, i Unides Podem, Pablo Iglesias, per a un "Govern progressista de coalició" es compromet a "garantir la convivència a Catalunya" i la "normalització" de la vida política fomentant el diàleg "sempre dins de la Constitució ".

El document precisa que les dues formacions tenen oberta encara una negociació sobre l'estructura i el funcionament de el nou govern, que perseguirà situar Espanya com a "referent de la protecció dels drets socials a Europa, tal com els ciutadans han decidit a les urnes".

Aquest és el document complet de l'acord:

El PSOE i Unides Podem hem arribat a un preacord per conformar un Govern progressista de coalició que situï Espanya com a referent de la protecció dels drets socials a Europa, tal com els ciutadans han decidit a les urnes.

Les dues formacions comparteixen la importància d'assumir el compromís en defensa de la llibertat, la tolerància i el respecte als valors democràtics com a guia de l'acció de govern d'acord amb el que representa la millor tradició europea.

Els detalls de l'acord es faran públics en els propers dies. Actualment, estem avançant conjuntament en una negociació encaminada a completar l'estructura i funcionament de el nou govern que es regirà pels principis de cohesió, lleialtat i solidaritat governamental, així com pel d'idoneïtat en l'exercici de les funcions.

Els eixos prioritaris d'actuació de govern progressista de coalició se centraran en donar resposta als principals reptes que té davant seu la societat espanyola en el seu conjunt:

1.- Consolidar el creixement i la creació d'ocupació. Combatre la precarietat del mercat laboral i garantir treball digne, estable i de qualitat.

2.- Treballar per la regeneració i lluitar contra la corrupció. Protegir els serveis públics, especialment l'educació -incloent l'impuls a les escoles infantils de zero a tres anys-, la sanitat pública i l'atenció a la dependència. Blindatge de les pensions de la gent gran: assegurar la sostenibilitat de el sistema públic de pensions i la seva revalorització d'acord amb el cost de la vida. L'habitatge com a dret i no com a mera mercaderia. Apostar per la ciència com a motor d'innovació econòmica i dignificar les condicions de treball de sector. Recuperar talent emigrat. Controlar l'extensió de les cases d'apostes.

3.- Lluita contra el canvi climàtic: la transició ecològica justa, la protecció de la nostra biodiversitat i la garantia d'un tracte digne als animals.

4.- Enfortir a les petites i mitjanes empreses i als/les autònoms/es. Impulsar la reindustrialització i el sector primari. Facilitar des de l'Administració les bases per a la creació de riquesa, benestar i ocupació, així com l'impuls digital.

5.- Aprovació de nous drets que aprofundeixin el reconeixement de la dignitat de les persones com el dret a una mort digna, a l'eutanàsia, la salvaguarda de la diversitat i assegurar Espanya com a país de memòria i dignitat.

6.- Assegurar la cultura com a dret i combatre la precarietat en el sector. Fomentar l'esport com a garantia de salut, integració i qualitat de vida.

7.- Polítiques feministes: garantir la seguretat, la independència i la llibertat de les dones a través de la lluita decidida contra la violència masclista, la igualtat retributiva, l'establiment de permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles, la fi del tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i l'elaboració d'una Llei d'igualtat laboral.

8.- Revertir la despoblació: suport decidit a l'anomenada Espanya buidada.

9.- Garantir la convivència a Catalunya: el Govern d'Espanya tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política. Amb aquesta finalitat, es fomentarà el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, sempre dins de la Constitució. També s'enfortirà l'Estat de les autonomies per assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència. Garantirem la igualtat entre tots els espanyols.

10.- Justícia fiscal i equilibri pressupostari. L'avaluació i el control de la despesa pública és essencial per al sosteniment d'un Estat de benestar sòlid i durador.