El Govern italià declara l'estat d'emergència a Venècia

El president de Govern italià, Giuseppe Conte, que des d'aquest dimecres es troba a Venècia després de la greu inundació que ha patit, ha anunciat que en el Consell de ministres d'avui s'aprovarà l'estat d'emergència i les primeres ajudes per a residents i activitats comercials.

Conte també ha avançat avui que el pròxim 26 de novembre es convocarà un comitè interministerial, amb la presència de les autoritats locals, per "discutir els problemes estructurals de Venècia", que tal com va recordar el primer ministre italià es deuen no només a l'aigua alta sinó també al pas dels grans creuers.

Ha explicat que ja s'ha estudiat una primera fase d'ajudes en què s'ha d'indemnitzar amb uns primers 5.000 euros als residents i fins a 20.000 euros als qui tenen activitats comercials a la ciutat i "qui hagi patit danys més consistents s'analitzarà amb calma i es realitzaran anàlisis tècniques per poder ser indemnitzats".

Va confirmar que ben aviat es comunicarà el nom del comissari per a la finalització de l'Mose, la gegantina obra d'enginyeria per a l'arribada de l'aigua alta a Venècia, però la construcció s'ha retardat i ha estat envoltada de polèmiques i episodis de corrupció.

Venècia va patir aquest dimecres la inundació més greu des de 1966, amb un 80% de la ciutat afectada en l'pujar la marea fins als 187 centímetres.

Durant la passada nit, les marees es van mantenir en nivells baixos i aquest matí han pujat de nou i han arribat als 120 centímetres, de manera que llocs emblemàtics com la plaça de Sant Marc van tornar a inundar-se i es van haver de fer servir les passarel·les per poder accedir-hi.

El Centre de Marees de l'Ajuntament que monitoritza el nivell del fenomen de "l'aigua alta" a la ciutat va advertir que seguirà l'alerta durant tota la setmana i que aquest divendres s'espera un pic de 145 centímetres.

Conte va explicar que els danys de moment no són quantificables i ha destacat que ha parlat amb persones que ho han perdut tot.