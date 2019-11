Decretat l'estat d'emergència a Venècia

Diverses persones caminen per una passarel·la per evitar l'aigua a la plaça de Sant Marc.

Diverses persones caminen per una passarel·la per evitar l'aigua a la plaça de Sant Marc. reuters

El Govern d'Itàlia va decretar l'estat d'emergència a la ciutat de Venècia (nord-est de país) després de les greus inundacions dels últims dies, i va aprovar una inversió de vint milions d'euros com a primera ajuda als damnificats per l'aigua. El Consell de Ministres es va reunir per afrontar la situació que es viu a Venècia, en ple temporal, i es va aprovar la primera fase d'indemnitzacions amb les quals fer front a les situacions més urgents.

«Hem decidit l'estat d'emergència a Venècia i invertirem 20 milions en un primer fons per a les intervencions més urgents en suport de la ciutat i de la població», va anunciar el primer ministre italià, Giuseppe Conte, que ahir va visitar la ciutat. Així mateix, va avançar que ja s'està treballant en un pla que estipuli les indemnitzacions i per refinançar la llei especial del 1973 que s'encarrega de protegir Venècia i els seus voltants. Conte va concretar que s'oferiran 5.000 euros a cada resident damnificat i fins a 20.000 euros als amos de botigues.

La ciutat dels canals, Patrimoni de la Humanitat, es va inundar a la nit entre el 12 i 13 de novembre per un augment de la marea de 187 centímetres, el nivell més alt des que el 1966 es va arribar als 194 centímetres, i es van registrar dues víctimes mortals. Les autoritats estan fent balanç de la situació i la ciutat intenta reprendre la normalitat, tot i que la marea segueix inundant el centre històric, però a nivells molt més baixos.

L'atenció se centra en els danys que hagi pogut patir la basílica de Sant Marc, la cripta de la qual va quedar completament negada, amarant els sarcòfags dels patriarques i els marbres i mosaics que la decoren. Però també es tracta d'establir si les infiltracions d'aigua salada i bruta han afectat els edificis venecians, per al que els tècnics del govern, policia, bombers i Protecció Civil ja estan treballant.

Mentrestant, els museus van informar que les seves col·leccions estan intactes, encara que alguns romandran tancats fins que netegin les seves instal·lacions i arreglin desperfectes, com curtcircuits, i el Teatre La Fenice (un dels grans temples mundials de l'òpera) mantindrà el teló abaixat fins diumenge. En tot cas, el Departament de Protecció Civil ha establert un «alerta roja» per l'arribada d'un front atlàntic que afectarà tot el nord.