Imputen l'expresident del BBVA Francisco González en el cas Villarejo

El jutge del cas Villarejo va citar com a investigat l'expresident del BBVA Francisco González el proper dilluns 18 de novembre pel delictes de suborn i de descobriment i revelació de secrets en relació amb el presumpte espionatge que l'entitat va encarregar a l'excomissari José Villarejo. Tot i que la causa es troba encara sota secret de sumari, l'exbanquer no s'acollirà al seu dret a no declarar, ja que està previst que respongui a les qüestions que li plantegin el jutge, el fiscal i el seu advocat, després d'haver mostrat públicament la seva màxima disposició a col·laborar amb la justícia.

Per al mateix dia està citat, encara que com a testimoni, l'exdirector de comunicació del BBVA Javier Ayuso, que també va ser cap de premsa de la Casa Reial, i per a dos dies després, el dimecres 20, Adolfo Fargues, el representant legal de l'entitat com persona jurídica, a la qual el titular del jutjat central d'instrucció número 6 va imputar al juliol.

El jutge Manuel García Castellón ha imputat també altres dos directius, que hauran de declarar dimarts. Es tracta de l'exresponsable de l'àrea de Regulació i Control Intern Eduardo Arbizu, que va deixar el BBVA a finals de juliol, i Juan Asúa, l'assessor de l'actual president del banc, Carlos Torres Vila.

El BBVA va mostrar la seva satisfacció perquè la investigació judicial avanci, al mateix temps que va assegurar que no prejutja i actuarà «sempre» seguint els procediments interns establerts i en base a fets contrastats.

El banc va insistir que en tot cas la condició d'investigat «no implica de cap manera que s'hagi realitzat una acusació formal per cap delicte», argument que li va servir per mantenir en els seus càrrecs alguns altres implicats en la causa. La decisió del jutge de l'Audiència Nacional d'investigar González en el cas Villarejo va arribar només un dia després que la Fiscalia ho sol·licités. Al juny de 2018, quan González encara presidia BBVA, el banc va impulsar una investigació interna.