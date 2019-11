Un gran grup suís llança una opa sobre Borses i Mercats Espanyols per 2.842 milions

Six Group, proveïdor de serveis financers que opera la Borsa de Zuric, principal Borsa de Valors de Suïssa, ha llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) d'accions sobre Borses i Mercats Espanyols (BME) per un import total de 2.842,92 milions d'euros, a 34 euros per acció. L'operació es va anunciar després que BME i Euronext confirmessin converses preliminars en relació amb una potencial operació d'adquisició de la totalitat del capital social de la primera per part de la segona, sense que s'hagi adoptat cap decisió. BME va finalitzar la jornada amb una pujada del 38%, el que va portar l'operador borsari a col·locar-se en els 35,06 euros per títol, un 3,11% per sobre del preu en què el valora Six.

El preu de l'OPA llançada per Six Group, que es pagarà en efectiu en la seva totalitat i és de caràcter voluntari, suposa una prima del 34% sobre el preu a què van tancar les accions de BME divendres passat, quan van marcar un preu de 25,40 euros, amb un creixement superior al 4%. Six Group, que preveu tancar l'operació el primer semestre del 2020, va assegurar disposar dels fons necessaris, que inclouen deute bancari, per fer front a la contraprestació de la transacció.

El preu de l'oferta s'ajustarà a la baixa en l'import brut de 0,60 euros per acció de BME corresponent al dividend a compte la distribució del qual està prevista per al proper 30 de desembre, sempre que l'oferta es liquidi amb posteritat a la data exdividend (això és, el 24 de desembre de 2019). En aquest cas, el preu serà de 33,40 euros per acció.

Six Group té previst aportar un informe de valoració preparat per Deloitte Financial Advisory, com a expert independent, amb la intenció d'acreditar que el preu de l'oferta compleix amb els requisits establerts per a ser considerat «preu equitatiu».

L'efectivitat de l'oferta estarà subjecta a l'acceptació per un nombre d'accions de BME que representin en el seu conjunt, almenys, el 50% més una de les accions a les quals va dirigida, i l'obtenció per Six Group de les autoritzacions necessàries o, si s'escau, la no oposició, de les autoritats competents en matèria de control de concentracions.

Després de conèixer l'operació, el consell d'administració de BME, assessorat per Morgan Stanley, va destacar que el preu ofert per Six «podria recollir raonablement el valor actual des d'un punt de vista financer dels negocis que en aquest moment gestiona BME». Així mateix, l'òrgan de direcció de BME va valorar favorablement els compromisos adquirits per Six Group, «essencials» per garantir que es preservaran la integritat i estabilitat dels mercats, sistemes i infraestructures espanyols, els quals, segons s'ha compromès Six, «seran gestionats en el millor interès d'aquests».