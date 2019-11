el pnb vol pactar amb el PP perquè no necessiti Vox

? El president de el PNB, Andoni Ortuzar, ha proposat a les formacions polítiques que es sumin a la constitució d'un «cordó democràtic» per afavorir que Vox «sigui irrellevant a les institucions» i evitar que acabi per «portar-nos al franquisme». «Som conscients que diversos governs autonòmics i d'ajuntaments depenen d'acords entre el PP i Vox. Proposem que les forces polítiques de l'oposició a aquests llocs estableixin amb el PP mecanismes per garantir la governabilitat d'aquestes institucions, sense Vox», va reivindicar el president del PNB.