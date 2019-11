"Un violador en tu camino", la coreografia que dóna la volta al món

Centenars de dones van representar aquest divendres als carrers de Xile, Colòmbia, República Dominicana, Mèxic, Alemanya, França i Espanya la coreografia contra la violència masclista "Un violador en el teu camí", ideada per un col·lectiu xilè i convertida en viral aquesta setmana.

El tema va fer la volta al món dilluns passat, quan un inflat grup de dones amb benes negres en els ulls el va interpretar enfront del Palau de la Moneda, seu de l'Executiu xilè, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra la Dona, que es commemora tots els anys el 25 de novembre.

"El patriarcat és un jutge que ens jutja per néixer i el nostre càstig és la violència que no veus", diu la primera estrofa d'aquesta duríssima performance composta pel col·lectiu interdisciplinari de dones Lastesis, originari de la ciutat de Valparaíso, 120 quilòmetres a l'oest de Santiago de Xile.

Després de la seva difusió massiva, el col·lectiu va convocar a dones de tot el món a replicar la coreografia aquest divendres en les seves respectives ciutats i les xarxes socials es van omplir de vídeos amb actuacions en llocs tan remots com Londres, Berlín, París, Barcelona, Santo Domingo, Ciutat de Mèxic, Bogotà o Nova York.

A la capital xilena, es van fer intervencions en diferents punts, com el Centre Gabriela Mistral o el mall Parc Arauco, encara que la més multitudinària va ser durant la tarda en Plaza Itàlia, la rotonda que s'ha convertit en l'epicentre de l'esclat social en el qual està immers el país andí des de fa sis setmanes i que és el més greu des del retorn a la democràcia en 1990.

"I la culpa no era meva, ni on estava ni com vestia", resa la tornada d'aquest tema que denuncia que les dones mai són culpables de sofrir violència masclista i en el qual també hi ha consignes com "l'Estat opressor és un mascle violador" o "el violador ets tu, són els policies, els jutges, l'Estat, el president".

Almenys 3.529 dones van ser assassinades només en 2018 per raons de gènere a Llatinoamèrica, segons l'Observatori d'Igualtat de Gènere de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (Cepal), el braç de l'ONU per al desenvolupament a la regió..

La violència sexual també està present en les revoltes que sacsegen Xile des del 18 d'octubre, que van començar en resposta a la pujada de la tarifa del metre i es van convertir després en un clam contra el Govern i el desigual model econòmic del país.

La crisi ja ha deixat almenys 23 morts i milers de ferits, a més de greus assenyalaments contra l'Exèrcit i els Carabiners (nom de la Policia xilena) per violacions als drets humans, moltes d'elles relacionades amb delictes sexuals.

L'Institut Nacional de Drets Humans (INDH), un ens públic i independent, ha interposat fins avui quatre querelles per violació contra les forces de seguretat i 75 denúncies per desnudamientos, amenaces i tocaments.