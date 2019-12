Trenta-vuit anys de presó per a cadascun dels tres violadors de l'Arandina CF

L'Audiència de Burgos va condemnar a 38 anys de presó cada un dels tres exjugadors de l'Arandina Club de Futbol acusats d'agressió sexual a una menor en considerar que, com va marcar el Suprem en el cas de la Manada, cadascun és autor d'una violació i cooperador necessari en les altres dues. El tribunal va notificar la decisió a Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez i Raúl Calvo, que hauran d'indemnitzar la víctima conjuntament i solidària amb 50.000 euros, tindran prohibit comunicar-se amb ella durant deu anys i, segons la sentència, n'hauran de complir un màxim de vint a la presó. La Fiscalia de Burgos va demanar la celebració d'una vista per determinar si ingressen a la presó abans que la sentència sigui ferma.

Segons els fets provats, el novembre de 2017 i coneixedors que la noia tenia 15 anys, els tres joves la van convidar a la casa que compartien a Aranda de Duero, a la província de Burgos, per gravar un vídeo musical. Quan estaven a la sala, van apagar la llum, es van despullar i van treure la roba a la noia, davant del que ella «no va saber com reaccionar, quedant-se paralitzada». Els tres la van obligar llavors a masturbar-los i realitzar-los fel·lacions.

En fixar les condemnes, molt superiors a les d'altres casos de violacions en grup, els jutges segueixen el criteri marcat pel Tribunal Suprem en el cas de la Manada i recordat en posteriors sentències: encara que no hi hagués violència física contra la víctima, sí va haver «intimidació ambiental». La menor, expliquen, es trobava en un domicili aliè, a les fosques, nua i envoltada de tres homes de superior complexió i edat. Tots tres són condemnats així a 14 anys de presó per una agressió sexual i a dues penes addicionals de 12 anys com a cooperadors necessaris en les violacions perpetrades pels seus companys, pràcticament el càstig que sol·licitava la Fiscalia.

Els tres condemnats van mostrar la seva decepció per la sentència a la seva sortida de l'Audiència de Burgos. Així, Cuadrado va assenyalar que «no som uns violadors, som uns passerells als quals ens estan intentant fotre la vida». «Amb unes diligències de 800 folis, no entenc com es pot resoldre en dues setmanes. Això ja comença a ser una vergonya, una persecució», es va lamentar per part seva Calvo, mentre que Rodríguez va assenyalar que «això no té sentit, no hem fet res» i que «potser la noia pensa que tenim molts diners perquè som futbolistes o vol fama».