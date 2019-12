Casado vol que Quim Torra plegui ja

El Partit Popular demana a a la Junta Electoral Central (JEC) que retiri l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra, després de la condemna per inhabilitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, quan sigui efectiva, l'obligarà a deixar el càrrec. El TSJC ha condemnat Torra a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència en mantenir la pancarta a favor de la llibertat dels presos i el llaç groc durant la campanya de les generals de l'abril tot i l'ordre de la Junta Electoral Central. Abans-d'ahir, el president del partit, Pablo Casado, ja va anunciar que acudiria a la JEC per fer fora Torra de la Presidència. En l'escrit presentat, els populars sol·liciten a la JEC «que constati la inelegibilitat sobrevinguda» del president català arran de la sentència condemnatòria del TSJC.