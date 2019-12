Venècia torna a declarar l'alerta per inundació pel temporal a Itàlia

Les autoritats de la ciutat de Venècia van declarar ahir l'alerta per inundació davant del temporal que ja ha deixat almenys tres morts a Itàlia, més concretament a la regió de Friuli Venezia Giulia, a Firenzuola i a Nàpols. La marea alta va aconseguir els dos metres d'altura cap a les deu del matí, una mica per sota dels pronòstics dels experts i sense arribar a «altures excepcionals», com va ser el cas dels metres d'aigua que van cobrir la ciutat el passat 12 de novembre. No obstant això, la històrica plaça de Sant Marc encara continua en perill: el seu paviment està molt danyat i necessitaria un reemplaçament total.