La manca d'al·legacions de l'Advocacia de l'Estat impedeix la investidura de Sánchez abans de Cap d'Any

La manca d'al·legacions de l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va reconèixer la immunitat com a europarlamentari del líder d'ERC, Oriol Junqueras, confirma la impossibilitat que el socialista Pedro Sánchez sigui investit president de Govern pel Ple de Congrés abans de Cap d'Any.

Tot sembla indicar que l'impàs en el qual estan des del passat cap de setmana les negociacions entre PSOE i ERC per aconseguir la seva abstenció en la investidura continuarà almenys fins aquest divendres. Durant el seu Congrés Nacional de dissabte passat els independentistes van supeditar la reactivació de les seves converses formals amb els socialistes a un gest de l'Advocacia de l'Estat favorable a Junqueras.

Dilluns passat, la Taula de el Congrés va autoritzar la celebració d'un eventual Ple durant l'últim cap de setmana de l'any, en previsió que un possible acord permetés convocar el debat d'investidura els dies 27 i 28, amb la segona votació el 30.

Això hauria estat possible si l'Advocacia de l'Estat, dependent de el Ministeri de Justícia, hagués fet públiques les seves al·legacions el mateix dilluns, però no va ser així. I com tampoc ho ha fet aquest dijous, les possibilitats de celebrar el Ple abans de final d'any estan pràcticament descartades.

ALMENYS 24 HORES PER AGAFAR UN AVIÓ

El Reglament de el Congrés no preveu cap termini per a la convocatòria del debat d'investidura, que és facultat exclusiva de la presidenta de la Cambra, però per logística i a tenor dels precedents, aquest hauria de fixar-se entre 24 i 48 hores abans del seu inici per garantir que tots els diputats, especialment els que viatgen des de Canàries i Balears, arribin a temps.

En el cas que l'Advocacia de l'Estat donés a conèixer la seva postura aquest divendres i la resposta satisfés a ERC, el Ple d'investidura podria organitzar-se com a molt aviat per al diumenge i la segona votació, necessària per investir Sánchez, hauria de ser l'1 de gener, dia festiu.

A més, està previst que després de la resposta de l'Advocacia hagin de succeir-se altres esdeveniments com la reunió de Consell Nacional d'ERC per analitzar l'escrit i debatre el seu vot, així com el tancament de les negociacions que el PSOE té obertes amb Unides Podem i altres partits, que, en principi, haurien de concretar-se en la signatura d'acords abans d'iniciar el debat d'investidura.

2, 3 I 5 DE GENER, SEGÜENT OPCIÓ

En aquest context, la següent alternativa plausible són les dates del 2, 3 i 5 de gener, amb els problemes logístics, especialment de seguretat i de mobilitat, que implicaria reunir al Congrés diumenge a la tarda al centre de Madrid coincidint amb els talls de trànsit per la Cavalcada de Reis.

L'Advocacia de l'Estat té de termini com a màxim fins al 2 de gener per presentar les seves al·legacions davant el Tribunal Suprem i els serveis jurídics de l'Estat no descarten que calgui esperar a aquesta data atesa la novetat de l'assumpte tècnic a tractar.

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, magistrada de professió, ha volgut fer aquest dijous "un cop de mà" a l'Advocacia de l'Estat assenyalant que s'ha de pronunciar sobre un procés judicial "complicat" que requereix "prudència" i "respecte" .

Si l'Advocacia manté el seu mutisme fins al 2 de gener, el debat d'investidura es deixaria probablement per després de Reis, unes dates per les quals estan apostant ja també altres partits el concurs és imprescindible perquè la Sánchez pugui ser investit, com el PNB o Compromís.