Iglesias agraeix als polítics presos la tasca per permetre la investidura

Iglesias agraeix als polítics presos la tasca per permetre la investidura ACN

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va exalçar «la profunditat de les conviccions democràtiques» dels polítics catalans presos i «a l'exili» pel procés i va agrair que hagin treballat des de la presó per l'acord per impulsar un Govern progressista a Espanya. «Em consta que molts, des de la presó, han treballat per defensar l'acord i el diàleg, i des d'aquesta tribuna vull donar-los les gràcies», va assegurar Iglesias durant la seva intervenció al ple d'investidura.

El líder de Podem, no obstant això, va destacar la distància que el separa dels independentistes i va dir que voldria convèncer-los perquè deixessin de ser-ho. «M'encantaria convèncer-los de les possibilitats de construir junts un país divers, d'impulsar junts el republicanisme en aquest país», va afirmar Iglesias, que no obstant això sí que va remarcar com a similituds els valors democràtics i socials que els uneixen amb ERC «per millorar la vida de la gent, parlin la llengua que parlin».

El líder de Podem es va mostrar a més convençut que l'Executiu tindrà molts enemics dels poders econòmics, «aldarulls al carrer» i també els que posaran per davant la seva visió reaccionària davant el dret. «El proper Govern haurà de defensar la democràcia», va afegir.