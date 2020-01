Garzón serà ministre de Consum i Manuel Castells, d'Universitats

El mateix dia que el candidat a la investidura, Pedro Sánchez, perdia la primera votació al Congrés per accedir al càrrec, es van resoldre les primeres incògnites sobre el nou Govern. Així, el sociòleg amb ascendència catalana Manuel Castells, proper a En Comú Podem, serà el ministre d'Universitats, mentre que el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ho serà de Consum.

Castells, expert en la societat de la informació, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Califòrnia a Berkeley durant 24 anys i de la Universitat Oberta de Catalunya, és la proposta dels comuns com a ministre d'Universitats en substitució de Pedro Duque. D'ascendència catalana, va néixer a Hellín el 1942, i quan cursava estudis de Dret, a l'edat de 20 anys, es va veure obligat a abandonar el país per qüestions polítiques. A París es va llicenciar en Dret l'any 1964 i posteriorment es va diplomar en Ciències Socials del Treball i Màster en Sociologia per l'Escola Pràctica d'Alts Estudis de París. És, també, doctor en Sociologia per la Sorbona francesa i per la Universitat Complutense de Madrid i doctor en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de París-V.

El 1986 va ser nomenat director de l'Institut d'Estudis de Planificació, dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda. A més, ha ocupat la càtedra de Sociologia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Entre 1996 i 1997 va ser també professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona.

El 2001 es va incorporar com a professor d'investigació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tasca que va compaginar amb les seves classes a la Universitat de Califòrnia del Sud (Los Angeles), com a catedràtic titular de la Càtedra Wallis Annenberg de Tecnologia de Comunicació i Societat ; i amb col·laboracions a diferents mitjans.

Paral·lelament, Garzón serà el proper ministre de Consum. Aquest departament de nova creació preveu incloure les competències sobre el joc i la regulació de les cases d'apostes que fins al moment ostentava el Ministeri d'Hisenda.



Iglesias, fora de La Moncloa

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, assumirà la vicepresidència segona d'Afers Socials, que tindrà seu pròpia fora de La Moncloa, i en dependran els quatre ministeris que correspondran a la seva formació, així com dos o tres secretaries d'Estat. Els altres ministeris que correspondran a Podem seran el d'Igualtat, que encapçalarà l'actual portaveu parlamentària i número dos del partit morat, Irene Montero; i el de Treball, amb la diputada de Galícia En Comú Yolanda Díaz al capdavant.