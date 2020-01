L'expresident Guaidó i els seus fidels denuncien un cop d'estat a Veneçuela

L'Assemblea Nacional de Veneçuela va escollir ahir el diputat de Primer Justícia Luis Parra com a nou president en substitució de Juan Guaidó. La votació, en què Parra va comptar amb el suport dels diputats oficialistes, va ser rebutjada per Guaidó i els seus fidels, que immediatament van denunciar un «cop d'estat parlamentari». Parra va ser elegit sense que Guaidó estigués present al Parlament perquè li van impedir l'entrada. La sessió parlamentària, doncs, es va desenvolupar malgrat que diversos diputats no van poder accedir a la seu a causa dels controls de la policia.

«Sortir escollit en un procés electoral no és un delicte. Aquí volem que el Consell Nacional Electoral (CNE) es defineixi com diu la Constitució. No defraudarem, continuarem per sobre d'aquests extrems», va declarar Parra després del seu nomenament, segons va informar el mitjà de comunicació veneçolà Efecte Cocuyo.



Guaidó: «És un cop d'estat»

L'autoproclamat Govern de Veneçuela que encapçala Juan Guaidó en qualitat de president de l'Assemblea Nacional va denunciar ja un «cop d'estat parlamentari de la dictadura de (Nicolás) Maduro contra l'Assemblea Nacional».

«Sense vots ni el quòrum reglamentari, diputats del PSUV i la fracció corrupta del Clap, el jurament és fals», va denunciar la Presidència de l'Assemblea que encapçala Guaidó en un comunicat.

D'altra banda, Guaidó va anunciar la celebració d'una sessió alternativa de l'Assemblea Nacional davant la impossibilitat d'accedir a la seu parlamentària a causa del dispositiu policial. «La sessió real es realitzarà i Guaidó serà ratificat com a president. Per cert, el reglament i la Constitució estableixen clarament que Juan Guaidó és el president fins que es faci la sessió formal», explicava el govern de Guaidó a través d'una publicació a Twitter. «No van poder trencar la majoria: van ser derrotats! Atenció a tot allò que continuarà passant», remarcava el missatge.



«Inconstitucional i il·legal»

Altres diputats, com és el cas de Freddy Guevara, van destacar que l'oficialista Partit Socialista Unificat de Veneçuela (PSUV), en minoria dins de l'Assemblea Nacional, «va donar suport als diputats acusats de corrupció en la mamarratxada de cop d'estat que estan fent al Parlament». «Han impedit l'entrada de diputats per fer-ho i tot i això ni tan sols han tingut quòrum ni molt menys majoria», va denunciar. Així mateix, el comissionat presidencial per a les Relacions Exteriors, Julio Borges, va criticar que es tracta d'un jurament «inconstitucional i il·legal» sense el quòrum necessari.

L'oposició denuncia que hi ha 49 diputats afectats per les mesures de persecució de la «dictadura de Maduro», molts d'ells a l'exili i altres privats de llibertat. Van ser processats després que se'ls retirés la immunitat parlamentària.