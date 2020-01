Montserrat Bassa: "M'importa un rave la governabilitat d'Espanya"

La diputada d'ERC, Montserrat Bassa, germana de la política independentista presa Dolors Bassa, ha etzibat aquest dimarts, en el seu discurs en la sessió d'investidura: "M'importa un rave la governabilitat d'Espanya" .

De fet, ha assegurat que, per la seva banda, personalment "hauria votat no" a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, però que optaran per l'abstenció perquè creuen en el "diàleg" per construir una República catalana des de "la cordialitat amb Espanya "també i per a "l'empatia" que li recomanen els seus companys presos.

Per a Bassa els socialistes són també "botxins", i "no només els jutges", i a més són "còmplices de la gran mentida" sobre la violència a Catalunya.

"Davant tota la ràbia que em genera la injustícia i la mentida, creu que m'importa la governabilitat d'una Espanya que té la meva germana el meu Govern a la presó i a l'exili?. Personalment, i dic personalment, m'importa un rave la governabilitat d'Espanya ", ha afirmat entre crits d'alguns diputats.

Per a finalitzar, ha reivindicat "la llibertat immediata" del líder del seu partit, Oriol Junqueras, i la "nul·litat de la sentència".

Bassa ha iniciat la seva intervenció recordant emocionada la situació de la seva germana i tirant en cara que amb el seu empresonament li han robat un "tros de vida" a ella i la seva família.

Per això, s'ha dirigit a Sánchez com "una familiar d'una presa política catalana" i li ha dit als socialistes que "no només els jutges, també vostès són botxins", ja que "està en la seva mà" fer i canviar les lleis.

"Estan a la presó és perquè vostès volen que hi siguin", ha afirmat Bassa en referència a la seva germana i a la resta de polítics independentistes presos, mentre que la resta de l'hemicicle fins i tot se "n'alegra" del seu dolor i voldria que fos més gran, ha recriminat.

Per això, ha apuntat que "la qüestió important" és on hi ha el PSOE davant aquesta situació i ha qüestionat si se n'alegra del dolor dels presos independentistes i les seves famílies i si fins i tot se sent satisfet de les condemnes rebudes i dels "cops de la violència policial" als carrers de Catalunya.

I ha conclòs que si es vol resoldre el conflicte polític i que la taula de diàleg sigui "profitosa" cal "l'empatia" i ERC s'abstindrà tot i la "ràbia i la impotència" que sent perquè són "fidels a la ideologia pacifista que considera que els conflictes es resolen dialogant ".