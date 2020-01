Les llàgrimes de la parella de ministres d'Unides Podem, Iglesias i Montero

Dos dels futurs ministres de la segona administració de Pedro Sánchez, la parella de polítics format per Pablo Iglesias i Irene Montero, de la cúpula d'Unides Podem, van arrencar a plorar –d'emoció– després de la votació més renyida en molts anys. Emocionat, Iglesias es va atansar fins a on es trobava el secretari d'Acció de Govern del partit, Pablo Echenique, per abraçar-lo. Precisament ahir va transcendir que Echenique substituirà Montero com a portaveu d'Unides Podem al Congrés. Informava l'agència Europa Press que la configuració del nou Govern es traduirà en moviments al si del grup parlamentari, ja que està previst que els dirigents que assumeixin responsabilitats en l'executiu acabin deixant l'escó. Echenique és un dels homes de confiança de Pablo Iglesias al si de la formació morada.