Una nena es passeja perillosament per la cornisa d'un edifici a Tenerife

Un turista ha gravat com una nena, de no més de sis anys, camina de forma temerària per la cornisa d'un cinquè pis d'un edifici d'apartaments del municipi d'Adeje, Tenerife.





Una niña pequeña corretea por la cornisa de un edificio de apartamentos de Playa Paraíso, en Adeje, en https://t.co/mOhGySLzSX y vuelve, a paso ligero e incluso salta. Grabado por un turista. pic.twitter.com/JVwuv9GaVy — Sur de Tenerife (@surdetenerife) January 7, 2020

En el vídeo es pot veure com la menor surt d'una finestra, recorre uns metres per la cornisa en direcció a un balcó i torna al punt de partida.Segons la versió dels pares de la petita, tot va ser fruit d'una distracció. Així ho van confirmar els progenitors, que estan de vacances a l'illa, a diversos mitjans de comunicació. Tot i això, la Policia Local d'Adeje ha obert una investigació per determinar com va poder ocórrer i si hi ha alguna responsabilitat que s'hagi d'atribuir als familiars.