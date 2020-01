El Parlament Europeu votarà l'acord sobre el Brexit el proper 29 de gener

El Parlament Europeu (PE) votarà l'acord sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) el proper 29 de gener, segons van confirmar fonts de l'Eurocambra. La votació tindrà lloc només dos dies abans del 31 de gener, la data prevista per al Brexit, i es produirà en la primera jornada d'una sessió plenària reduïda que se celebrarà a Brussel·les entre el 29 i 30 de gener. Perquè l'acord de sortida pactat entre Brussel·les i Londres pugui entrar en vigor és necessària la ratificació de l'Eurocambra i del Parlament de Westminster. El passat 20 de desembre, el Parlament del Regne Unit ja va aprovar el projecte de llei de l'acord de retirada de la Unió Europea. Els diputats de la Cambra dels Comuns van autoritzar per 358 vots davant de 234 que el text presentat pel primer ministre, Boris Johnson, passi al següent tràmit parlamentari, la fase de comitès, on pot ser esmenat abans de la seva aprovació definitiva.

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, i el primer ministre britànic es reuniran avui per primera vegada amb la vista posada en la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i els preparatius per negociar quina serà la futura relació després que es posi en pràctica aquesta retirada. A la trobada també hi assistirà el negociador de el club comunitari per al "brexit", Michel Barnier, en tant que Von der Leyen, a més de entrevistar-se amb Johnson, pronunciarà un discurs a la London School of Economics a les 12.15 hora local (11.15 GMT).