Tanquen durant un mes els centres madrilenys de gent gran

La Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid va decidir tancar durant almenys un mes els 213 centres de gent gran, com llars i clubs, de l'autonomia per evitar els contagis per coronavirus. La Comunitat de Madrid, on quatre ancians han mort per la malaltia, va adoptar la mesura en considerar que hi ha «un risc imminent i extraordinari per a la salut pública i, en particular, per als usuaris i treballadors» dels centres.

L'Administració autonòmica ha constatat l'existència de casos confirmats de Covid-19 entre els usuaris de centres de gent gran, que constitueixen una població especialment vulnerable. La suspensió de l'exercici d'activitats d'aquests centres s'estableix per un termini d'un mes, sense que es descartin pròrrogues. La decisió afecta les 213 llars i clubs que hi ha a l'autonomia, dels quals 10 són privats, mentre que els altres 203 són de titularitat de l'Agència Madrilenya d'Atenció Social o entitats socials. També es tancaran els serveis de convivència familiar i social de titularitat privada.

A la Comunitat de Madrid s'han registrat quatre morts per coronavirus, les dues últimes un home de 91 anys a l'hospital Gregorio Marañón i un altre de 83 a Leganés. Els altres morts són un pacient de 76 anys que va perdre la vida dijous a la localitat de Valdemoro i una dona de 99 anys que estava interna a la residència de majors de La Paz de la capital.



«No cal canviar de vida»

En tot cas, el Ministeri de Sanitat va assenyalar que no és necessari tancar tots els centres de gent gran. Tot i els contagis registrats als centres de gent gran, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va afirmar després de la reunió diària del Comitè de Seguiment de la malaltia que «no hi ha motiu per canviar ni la vida social ni res a aquests llocs», sinó únicament avaluar les «situacions específiques de cada lloc».

Mentrestant, els positius segueixen en ascens i a l'hora de tancar aquesta edició eren 383 els confirmats pel departament que dirigeix Salvador Illa, nou d'ells a l'UCI, a més de vuit morts, tots ells gent gran amb patologies prèvies.

Paral·lelament, les autoritats madrilenyes han suspès durant almenys un mes les pràctiques d'estudiants universitaris i de formació professional en qualsevol centre sanitari, on també s'ha cancel·lat el tradicional besapeu del Crist de Medinaceli. No només aquest centre de culte ha seguit les recomanacions de Sanitat, ja que la Conferència Episcopal ha aconsellat prendre algunes mesures com retirar l'aigua beneïda de les piles de les esglésies o substituir el gest de donar la pau per una inclinació del cos.