Vox reelegeix Abascal com a líder en una assemblea tancada

Santiago Abascal va ser reelegit ahir president de Vox per als pròxims quatre anys, en una assemblea general celebrada a porta tancada a Vistalegre, deixant fora el sector més crític amb l'actual direcció del partit ultra. La proclamació d'Abascal es va donar a conèixer a través d'un comunicat de premsa que va causar sorpresa entre els militants, molts dels quals desconeixien que s'hagués de produir aquesta votació.

L'acte va generar polèmica perquè, tot i que els estatuts preveuen obrir les assemblees a tots els militants, només van poder-hi accedir els càrrecs orgànics i públics i la resta d'afiliats només la van poder seguir en streaming. La direcció del partit va justificar aquesta mesura per falta d'espai. Tampoc van poder accedir a l'assemblea els mitjans de comunicació.

Vox va posar en marxa amb aquesta reunió un ambiciós pla amb l'objectiu de respondre al creixement registrat durant l'últim any. La direcció nacional del partit ha decidit prendre les regnes de la preparació dels seus quadres per assegurar que es desenvolupen bé en el objectius i, a més, coordinar el discurs per «funcionar com una orquestra».