Brussel·les avisa que caldran "mesures excepcionals" per frenar el coronavirus

La Comissió Europea avisa que caldran "mesures excepcionals" per combatre l'expansió del coronavirus. "Hem d'estar preparats per a possibles pròxims escenaris", ha dit la comissària de Salut, Stella Kyriakides, just un dia després que Itàlia hagi ampliat a tot el país les restriccions de moviment pel coronavirus.

En una intervenció al ple de l'Eurocambra, Kyriakides ha dit que "els pròxims dies i setmanes seran crucials" per frenar l'expansió del virus a la Unió Europea i ha confirmat que des d'aquest dilluns ja s'han detectat casos a tots els estats del club comunitari. Al seu torn, els eurodiputats han demanat als estats més "cooperació" i "solidaritat" per fer front al coronavirus en un ple limitat a només un dia pel coronavirus.

"Les mesures adoptades pels governs no són fàcils i no s'han pres a la lleugera", ha dit la comissària, que ha justificat les "mesures estrictes" imposades pels governs. "Han de ser completament respectades", ha remarcat Kyriakides.

La comissària ha demanat als estats membres "cooperació" i "solidaritat" per fer front al coronavirus i ha instat a garantir que "tots els professionals sanitaris disposin de tots els recursos". "No ens hem de deixar emportar pels impulsos. No és moment de mostrar fracció. Hem de tancar files perquè és l'única manera de sortir de la crisi", ha reivindicat la comissària.

"Les situacions excepcionals requereixen mesures excepcionals", ha afegit el comissari per a la Gestió de Crisis, Janez Lenar?i?, que ha admès que el cost econòmic del coronavirus serà "molt rellevant".

Al seu torn, la presidència de torn croata, representada per Nikolina Brnjac, ha assegurat que els mecanismes d'emergència que s'han posat en marxa funcionen "satisfactòriament". També ha afirmat que els estats membres estan disposats a aplicar "mesures restrictives", però a continuar garantint la llibertat de moviment dins la Unió.



L'Eurocambra demana més "cooperació" i "solidaritat" als estats

Després que alguns estats membres hagin aturat les exportacions de material mèdic pel coronavirus, l'Eurocambra ha reclamat als 27 més "cooperació" i "solidaritat". "Cal millor coordinació i solidaritat", ha dit el líder dels populars europeus, Manfred Weber, que ha afegit que el coronavirus "amenaça la forma de vida" de la Unió.

La líder dels socialistes europeus, Iratxe García, ha fet una crida a actuar amb "calma" i "determinació" contra el coronavirus i a "fomentar les accions racionals" i la "solidaritat". A més, ha subratllat que caldrà ajudar les petites i mitjanes empreses per pal·liar els efectes econòmics de l'epidèmia i ha demanat "assegurar" que "els mercats paral·lels no es beneficien de la crisi".

"Europa ha reaccionat amb rapidesa, però ha de millorar la divulgació", ha dit l'eurodiputada dels liberals de Renovar Europea Frédérique Ries, que ha insistit que els estats han de "coordinar-se millor" i que l'impacte econòmic del coronavirus no es pot "subestimar".

Per la seva banda, l'eurodiputada dels ultra conservadors d'Identitat i Democràcia Silvia Sardone ha dit que el coronavirus ha causat "una situació equiparable a una situació de guerra" a la Unió Europea. "La Unió Europea no respon adequadament a una emergència d'aquestes dimensions", ha dit Sardone.

La co-líder dels Verds/ALE Ska Keller ha reivindicat la "repercussió" que el coronavirus està tenint sobre els sistemes sanitaris i ha demanat assegurar un sistema que "permeti la gent quedar-se a casa" en cas de no trobar-se bé. "L'única manera de superar la crisi és amb solidaritat", ha afirmat Keller.

Joanna Kopcinska, eurodiputada del grup d'ultra dreta Conservadors i Reformistes Europeus, ha defensat que cal un "millor enfocament per respondre a l'amenaça que suposa el coronavirus", mentre que la co-líder de l'Esquerra Unitària Europea Manon Aubry ha manifestat que la crisi del coronavirus mostra les "debilitats" del sistema. "El sistema econòmic és incapaç de blindar la resiliència que necessitem", ha reivindicat.



Els líders europeus abordaran el coronavirus a la tarda

El debat a l'Eurocambra s'ha produït només unes hores abans que els caps de govern i d'estat de la Unió Europea es reuneixin per videoconferència aquesta tarda per abordar el coronavirus. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat la trobada per "coordinar esforços", després que ho demanés França.

La reunió per videoconferència dels líders dels 27 arriba després de la trobada extraordinària dels ministres de Salut del passat divendres, durant la qual es va optar per reiterar la necessitat de cooperar entre els estats i no es va prendre cap nova mesura contra el coronavirus malgrat l'augment dels casos respecte a la primera reunió extraordinària, que va tenir lloc el febrer.