Històric ajornament de les Falles de València

La crisi sanitària global desencadenada pel coronavirus Covid-19 ha provocat un ajornament històric de les Falles de València, que només havien estat paralitzades anteriorment per conflictes bèl·lics i una taxa en el segle XIX.

En aquesta ocasió, les populars festes valencianes --de la mateixa manera que les de la Magdalena a Castelló-- es retarden sine die fins que la situació sanitària faci possible la seva celebració, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig.

La mesura --que es pren a les portes de la 'plantà' dels monuments i "per responsabilitat i pensant en l'interès general", segons ha remarcat Puig-- és històrica, ja que les Falles han tingut continuïtat al llarg de tota la seva història, des de les primeres 'plantes' de al segle XVIII, amb quatre úniques excepcions.

En concret, per estar al país immers en guerres, la de Cuba de 1896 i la Civil, i una més per motius econòmics, quan la pujada a 60 pessetes de l'impost municipal en 1886 pel muntatge al carrer va portar a les comissions, de manera individual, a no ocupar la via pública.