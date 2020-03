La Mesa de les Corts Valencianes va acordar suspendre el ple ordinari d'aquesta setmana i les comissions parlamentàries previstes per l'absència dels deu diputats de Vox que van estar en contacte amb el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, a Vistalegre. La portaveu de Corts, Ana Vega, va anunciar ahir que ha donat positiu, com també ho feia el diputat per Cadis, Carlos Zambrano.