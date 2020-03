Un tribunal absol l'ex-primer ministre escocès Alex Salmond de 13 delictes sexuals

Alex Salmond, que va ser ministre principal d'Escòcia entre 2007 i 2014 i un dels pilars del moviment independentista a la regió, va ser absolt de 13 delictes sexuals, inclòs un d'intent de violació, denunciats per 9 dones que van treballar amb ell en aquest període. Després de dues setmanes de vistes orals que van concloure divendres passat, el jurat popular del Tribunal Superior d'Edimburg, format per quinze membres, es va retirar a deliberar i a la vista d'ahir va acordar declarar l'expolític «no culpable» de 12 dels càrrecs, mentre va dictaminar que un altre no havia pogut ser provat. El veredicte de «no provat» és un dels tres que permet el sistema jurídic escocès –al costat del de culpable i no culpable– i, en la pràctica, s'assimila al de no trobar culpabilitat.

El jurat, que havia d'acordar un veredicte per consens d'almenys vuit dels seus membres, va trobar Salmond «no culpable» de 12 dels càrrecs, inclòs el d'intent de violació, i va considerar «no provada» l'acusació d'agressió amb temptativa de violació. Entre les denunciants hi havia una política del Partit Nacionalista Escocès (SNP) –que Alex Salmond va liderar entre els anys 2005 i 2014–, una treballadora d'aquesta formació i diverses empleades de l'Executiu escocès actual i també del gabinet anterior.