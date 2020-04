El govern espanyol treballa en «diversos escenaris» en la fase de «transició» del coronavirus

El govern espanyol està treballant en "diversos escenaris" per a la fase de "transició" de la crisi del coronavirus. La ministra portaveu, Maria Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que es tenen totes les opcions previstes perquè "en funció de com evolucioni la transmissió del virus" es decantaran per un o altre.

Montero ha evitat detallar què es contempla per "no confondre la ciutadania", tot i que ha admès que en alguns dels escenaris hi ha l'ús generalitzat de mascaretes. Tampoc ha concretat si s'acabarà presencialment el curs escolar ni si les mesures es podran anar relaxant progressivament: "No és bona l'especulació". "Tenim escenaris anticipats perquè quan s'hagin d'adoptar no perdem ni un segon", ha afegit.

D'altra banda, la portaveu ha dit que Espanya és un dels països que primer ha patit la pandèmia i que aquesta situació ha provocat que no poguessin fer "provisió de material" sanitari. "D'altres aprendran d'Espanya", ha afirmat tot afegint que "fan un exercici constant d'autocrítica però que cal avançar".

Montero ha assegurat també que la "transmissió" del virus està "controlada" però que el govern espanyol pren decisions en funció de la informació que té disponible. "Mai es poden fer anàlisis retrospectius amb la informació que tenim un més i mig després", ha insistit. "Tan de bo a d'altres països els serveixi i prenguin nota de l'experiència del nostre".