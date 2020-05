Almenys vuit morts en l'accident d'un avió de passatgers a sud del Pakistan

Almenys vuit persones han mort aquest divendres quan l'avió Airbus A-320 de la companyia Pakistan International Airlines (PIA) es va estavellar amb 99 passatgers i vuit tripulants a bord en una zona residencial de la meridional ciutat de Karachi.



Fonts oficials preveuen que pugi el nombre de víctimes mortals. "Fins ara s'han recuperat vuit cadàvers a la zona en la qual estic", va dir a l'Agència Efe el superintendent de policia de Karachi, Sohail Akhtar.



La mateixa font va indicar que hi ha equips de rescat en altres àrees de la zona residencial on l'avió es va estavellar poc abans d'aterrar, de manera que desconeix el nombre total de víctimes.



L'aeronau va provocar un incendi en "quatre o cinc" cases en estavellar-se, i segons Akhtar, els bombers han aconseguit controlar el foc. L'avió es va estavellar molt a prop de l'aeroport de la capital econòmica pakistanesa i en el primer dia de festivitats per la fi de Ramadà.



"Es va estavellar prop de l'aeroport de Karachi. Estava a un minut de l'aeroport i va caure en una zona residencial", va dir a Efe un portaveu de l'Autoritat d'Aviació Civil del Pakistan, Abdul Sattar.



L'oficina de comunicació de l'Exèrcit pakistanès (ISPR) ha informat en un comunicat que ha enviat helicòpters i tropes a la zona de l'accident per dur a terme les operacions de rescat.



Les televisions locals han mostrat imatges amb fum sortint d'una zona d'habitatges.



El primer ministre pakistanès, Imran Khan, va expressar al Twitter el seu dolor per l'accident i va anunciar una investigació per aclarir les causes del sinistre. "Trist per l'accident de PIA. Es posarà en marxa una investigació immediatament. Resos i condol per a les famílies dels morts", va escriure el mandatari.





BREAKING: Bad news coming from Pakistan, Pakistan passenger plane crashes



Horrifying footage: Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int'l Airport, Karachi. #planecrash pic.twitter.com/sbeg3K1iBA — World Updates (@Rntk____) May 22, 2020

ortint d'una zona d'habitatges. Res més conèixer-se el sinistre, el ministre d'Aviació, Ghulam Serwar, s'ha ordenat la posada en marxa d'una investigació per conèixer les causes.El país asiàtic va viure el 2012 una de les seves pitjors tragèdies aèries, quan 138 persones van morir en l'accident d'un avió prop d'Islamabad.El desembre de 2016, un altre accident va provocar la mort de 48 persones quan realitzava un trajecte entre Chitral (nord) i Islamabad.