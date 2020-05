L'OMS veu cada vegada més improbable una segona onada important de contagis per coronavirus

La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha dit avui dilluns que els models amb què treballen van descartant "cada vegada més" una segona onada important de coronavirus.

No obstant això, Neira ha demanat "molta prudència" i "sentit comú" en aquesta fase "molt crítica" de la pandèmia, la de la desescalada, i, en declaracions a RAC-1, ha sol·licitat que la població no tingui "ni paranoia ni excessiva relaxació", i que "aprengui a conviure amb les malalties infeccioses".

"Hi ha molts models que avancen moltes probabilitats. Parlen des d'un rebrot puntual fins a una onada important, però aquesta última possibilitat cada vegada es va descartant més. Estem molt millor preparats en tots els àmbits", ha dit la doctora espanyola.

Segons Neira, "hem rebaixat tant la taxa de transmissió que el virus tindrà dificultats per sobreviure. Hem de tenir molta prudència per afirmar si això és el final de l'onada, però les dades com a mínim ens mostren que s'ha evitat la transmissió i l'explosió de les primeres setmanes".

No obstant, ha puntualitzat que "val la pena no fer moltes previsions perquè les pròximes setmanes són una fase molt crítica".

"Amb l'obertura cal veure com es comporta el virus. Esperem que no hi hagi altres brots, però serà una batalla dia a dia. D'aquí a dues o tres setmanes veurem què ha passat i si cal corregir-ho de manera quirúrgica", ha indicat sobre la desescalada en fase 1 en què ha entrat tot Espanya.

Neira ha reconegut que l'OMS encara té "certs dubtes sobre la relació del virus amb la climatologia", tot i que estan veient que "està fent el recorregut geogràfic que s'espera d'un virus que vol sobreviure".

"Les xifres d'immunitat són molt baixes. Cal estar molt vigilants en la desescalada", ha tornat a advertir l'especialista, que ha admès que "Brasil ja és el segon país amb més casos".

"Estem treballant amb les autoritats sanitàries del país (Brasil). Molts estats han fet mesures apropiades que tant de bo funcionin encara que no hi hagi harmonia a nivell nacional", ha lamentat Neira.