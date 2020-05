Álvarez de Toledo a Iglesias: "Vostè és fill d'un terrorista"

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat aquest dimecres el vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, d'haver-se convertit en "l'ambaixador d'ETA-Batasuna dins l'executiu", en el "ruc de Troia de la democràcia" i en "la principal amenaça per als més vulnerables".

La portaveu popular s'ha referit amb aquestes paraules al líder d'Unides Podem durant una interpel·lació que li ha adreçat durant la sessió de control al Congrés dels Diputats i que ha suscitat un debat tibant entre tots dos parlamentaris.

Així, tirant d'hemeroteca i d'afirmacions que ha atribuït a Iglesias al llarg dels anys, Álvarez de Toledo acabat acusant el líder de Podem de "legitimar la violència" i fins i tot d'"exercir-la" quan ha participat en escarnis o els ha incitat.

També ha citat part de la tesi doctoral d'Iglesias en la qual, segons ha dit, defensava la kale borroka com una "gimnàstica d'entrenament" i li ha retret la "insòlita condescendència amb la violència" que, des del seu punt de vista, ha tingut sempre.



Si es condemnessin les idees, seria presó

En aquest sentit, la líder dels populars també s'ha referit a dos comentaris amb els quals Iglesias va criticar l'empresonament del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, "per les seves idees" i va celebrar-ne l'excarceració.

"Si a Espanya es condemnés per les idees vostè seria a la presó", ha avisat Álvarez de Toledo, que ha criticat la seva "obsessió per les armes" i l'ha comparat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per tenir "un mà en les institucions i l'altra en els esquadrons".

La dirigent popular també ha assenyalat el vicepresident segon del Govern espanyol com un obstacle perquè Espanya pugui accedir a un "rescat en condicions raonables i assumible" per a la Unió Europa després de la crisi del coronavirus.



"La prima de risc duu el seu nom"

"La prima de risc espanyola duu el seu nom, vostè és un espantall per als inversors", ha deixat anar, abans d'afegir que "tant de bo" se'l pogués definir com el "Varoufakis espanyol" i d'etzibar que les seves posicions són d'una "marginalitat radical" a Europa.

I és que, a parer seu, tot i que ara Iglesias "reciti" la Carta Magna "com un predicador" en realitat el seu projecte continua sent "liquidar la Transició i acabar amb la Constitució".

"M'ha anomenat ruc de Troia i això és molt més digne que ser marquès", ha replicat el secretari general de Podem, que ha recordat un tuit que Álvarez de Toledo li va escriure "de marquesa a marquès" i s'ha referit en tot moment a la seva interlocutora com la "senyora marquesa".



El PCE, en l'ADN de la democràcia

Després de lamentar que la portaveu del PP no pugui fer debats "sense insultar ni mentir", que segons ell revela els seus "complexos i inseguretats", Iglesias ha aclarit que no era ell qui parlava de "gimnàstica" en la seva tesi, sinó el ministre anarquista Juan García Oliver.

També ha recodat que el Partit Comunista d'Espanya "forma part de l'ADN de la democràcia i la Constitució", mentre que el PP prové d'un partit fundat per un ministre de Franco que va signar sentències de mort, una part dels seus dirigents del qual es van oposar a la Constitució.

Però Iglesias ha subratllat que, malgrat les "mentides" i els "insults", l'executiu continuarà allargant la mà al PP per reconstruir la sanitat i l'educació públiques perquè "això, i no pas brandar una bandera per agredir els altres, és defensar Espanya".



Divideixen i agredeixen

Així, ha insistit que ell, com a "govern", té l'obligació de demanar al PP que "faci espatlla" en aquesta tasca en comptes d'exigir que demanin perdó pel mal que van fer amb les retallades mentre governaven o per haver fet "amnisties fiscals".

"Malgrat que siguin corruptes, de les seves mentides, que s'allunyin de la Constitució i de la immundícia que representa que vagin de la mà amb la ultradreta els oferirem la mà perquè això és defensar Espanya", ha afegit.

Això sí, ha avisat que no acceptaran "cap lliçó" de què vol dir ser "espanyol" que provingui del PP o Vox i ha acusat els de Casado de "dividir i agitar l'odi amb la bandera", la qual "insulten quan només la identifiquen" amb els populars i els de Santiago Abascal.



Casado, vostè no és ultradretà

Després del moment més tibant del debat, quan Álvarez de Toledo ha etzibat que era "fill d'un terrorista", Iglesias ha optat per adreçar-se a Pablo Casado i li ha dit que no és "ultradretà" tot i que hagi decidit escoltar els qui dins el seu partit li recomanen ocupar "posicions d'extrema dreta".

"Tornar a les posicions que us van donar origen no només pot ser perjudicial per al vostre futur sinó també per al nostre país", ha dit al líder del PP, i ha afirmat que si continuen amb les "mentides i les faltes de respecte" els tindran "de cara" perquè no tenen "cap por de les seves amenaces".