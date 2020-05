Marlaska reitera que no hi ha hagut «ingerències» ni «n'hi haurà» i diu que l'informe és al jutjat

Marlaska reitera que no hi ha hagut «ingerències» ni «n'hi haurà» i diu que l'informe és al jutjat EP

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegura que no hi ha "hagut ingerències ni n'hi haurà mentre jo sigui ministre", en relació a l'informe de la Guàrdia Civil sobre el 8-M, i afirma que el document "és al jutjat, que és on ha de ser". Durant la sessió de control, Marlaska també ha dit que "en altres ocasions" els informes "no arribaven" perquè hi havia destitucions "perquè els informes no es fessin". El titular d'Interior ha reiterat que no coneix l'informe i ha dit que "als funcionaris els demana neutralitat, perquè sinó no hi ha estat de dret". Marlaska també ha negat que el tercer tram d'equiparació salarial intenti tapar res ni sigui "improvisat": "Jo no compro voluntats, materialitzo acords", ha dit.

El ministre també ha reiterat que la destitució de Pérez de los Cobos és fruit de la "remodelació" de l'equip del ministeri. Vox ha anunciat que ha presentat una querella contra la directora general de la Guàrdia Civil i el Secretari d'Estat de Seguretat: "Vostè caurà pels seus subordinats", ha dit Macarena Olona.

El ministre de l'Interior ha centrat bona part de les preguntes de la sessió de control del Congrés. Els diputats del PP i Vox li han reclamat explicacions sobre la destitució de Pérez de los Cobos i sobre l'aprovació al Consell de Ministres d'aquest dimarts del tercer tram de l'equiparació salaria, enmig de la polèmica amb la Benemèrita. La diputada popular, María Teresa Jiménez-Berrecil, li ha començat preguntant pels pactes amb Bildu i el terrorisme d'ETA. Marlaska ha respost que no oblida el terrorisme i que seguiran "aplicant la legislació penitenciària".

El pla de "remodelació"

A preguntes del diputat del PP, Mario Garcés, el ministre ha negat haver adoptat decisions "arbitràries" i ha dit que si ho fossin no les hauria "assumit". Garcés li ha reclamat que restitueixi a De los Cobos en el càrrec i l'ha acusat de no ser coherent. Marlaska ha insistit que la destitució forma part del seu "pla de remodelació". "La gent que treballa amb mi està conformant els seus equips, que són de lliure designació. I el ministre deixa treballar els seus equips sense ingerències", ha afegit.

Per la seva banda, el diputat popular Eloy Suárez ha acusat Marlaska d'haver posat en marxa el ventilador, d'haver "venut" la Guàrdia Civil i li ha dit que hauria de dimitir. La diputada del PP Carolina España també ha demanat la seva dimissió i li ha dit "mai ningú havia caigut tant baix". Marlaska li ha respost que parlen de "no ingerència però ja parlen de sentència en aquest cas, dient que el 8-M va ser un delicte, creant càtedra sobre un informe, que jo ni conec".

En aquest sentit, ha dit que als funcionaris els demana "neutralitat" i ha acusat el PP de contagiar-se de "l'odi, la crispació, de la dreta i de Vox". "Tornin al concert, que sempre ens ha fet millors a tots. Jo no compro voluntats, materialitzo acords", ha insistit.

Querella de Vox

La diputada de Vox Macarena Olona, per la seva banda, ha preguntat al ministre si havia ordenat les trucades de dos coronels i de la directora general de la Guàrdia Civil a Pérez de los Cobos per conèixer l'informe. Durant la seva intervenció, Olona ha aprofitat per anunciar que aquest mateix dimecres el seu partit ha interposat una querella –sense concretar els delictes- contra la directora general de la policia i el Secretari d'Estat de Seguretat. "Vostè caurà pels seus subordinats", li ha etzibat a Marlaska.

El ministre ha defensat la tasca dels dos càrrecs d'Interior i ha dit que li fa un "mal favor" a la policia amb un discurs "carregat de falsedat" i de "profund odi".

En la mateixa línia el diputat de la formació d'ultradreta, Ignacio Gil, ha dit a Marlaska que la seva posició en aquest afer "és presumptament delictiva". Marlaska ha respost que no hi ha hagut cap ingerència i que l'informe, a hores d'ara, és al jutjat. On ha se ser". En aquest sentit, ha afirmat que "en altres ocasions, els informes no arribaven perquè hi havia destitucions abans per evitar que les informes es fessin".

Cs i la "cortina de fum"

El diputat de Cs Edmundo Bal també ha recrimitar al ministre que utilizi el tercer tram de l'equparació "com a cortina de fum" i li ha preguntat si "creu que la policia és tonta?". Marlaska ha insistit que la mesura estava prevista des de fa temps.